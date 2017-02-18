訪美大陸旅客 海關要求提供社群資訊
美國總統川普政府正採取行動，擴大審查入境美國的中國大陸公民社群媒體資訊。
美國政治新聞機構Politico報導，美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）官員要求大陸旅客提供推特和臉書等社群網站帳號，以及其他身分識別資料。
擁有長期美國商務和訪問簽證的大陸人赴美前，會在「簽證更新電子系統」（EVUS）中要求他們提供社群媒體識別資料。
根據美國海關與邊境保護局預定21日發布在聯邦公報（Federal Register）的通告，可「選擇性」回答這個問題。不想回覆問題的人，他們的旅行申請仍會照常處理，且「不會被負面解讀或推論」。
歐巴馬政府去年底也曾推出類似的自願性社群媒體審核措施，讓符合免簽證計劃（VWP）資格的旅客入境美國。免簽證計劃也涵蓋歐盟許多國家和其他高度開發國家。
國土安全部長凱利（John Kelly）上週在國會聽證會上表示，川普政府正考慮要求來自一些國家的旅客交出社群媒體密碼，作為篩檢潛在恐怖分子的行動之一。（譯者：中央社陳昱婷）1060218
(中央社)
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