罹難者頭七法會 周比蒼靈前下跪

國道五號事故頭七法會在第二殯儀館舉行，法會結束蝶戀花旅行社創辦人周比蒼下跪致哀。（陳君瑋攝）

蝶戀花旅行社董事長周比蒼今晚出席頭七法會，第一階段誦經結束時，他也隨家屬起身向法師致意。（張潼攝）

國道五號交通事故今晚9時進行頭七法會，約8時50分許，蝶戀花旅行社董事長周比蒼也現身，表情凝重、不發一語即進入會場，先向罹難者上香致意，晚間10時左右離去前，又再至靈前下跪。

周比蒼今晚低調現身後，由禮儀社人員「護送」進入靈堂，全程未發一語。在靈前上香致意後，他仍待在會場最後一排座位沒有離開，直到10時左右第一階段法會結束，他又起身到靈前下跪後，才走出會場。

面對媒體詢問「有沒有向家屬道歉？」、「追悼會是否到場？」周比蒼始終保持沈默。不過，他步出會場時，有罹難者家屬一度打算衝向周比蒼，還對他咆哮說：「我會去找人啦！」但被其他人拉住，周則快步離去。

(中時)