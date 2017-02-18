金來沅愛逗女友 拍戲重現情侶玩笑
35歲韓星金來沅時隔12年再來台，今天自招談戀愛時調皮，常和女友開玩笑，拍戲時還會演出實際做過的事，韓劇「Doctors」有場對著花喊女主角名字的戲，就是他開過的玩笑。
出道20年的金來沅，2005年曾與合作韓劇「愛在哈佛」的韓星金泰希訪台宣傳；去年與韓星朴信惠主演韓劇「Doctors」，收視表現亮眼，金來沅在台人氣飆漲，明天下午在台北ATT SHOW BOX舉辦粉絲見面會。
金來沅晚間在台北接受媒體聯訪，被問到「Doctors」最喜歡場景？金來沅笑說，最喜歡執刀畫面，4名主角裡他對執刀動作最生疏，朴信惠最好，但臉部表情演得傳神，鏡頭就只拍他的臉。
吻戲前會做什麼準備？金來沅聽到問題先大笑，才說會漱口，拍吻戲前他也會一直和朴信惠聊天，不讓朴信惠感到不自在。
金來沅自招談戀愛時調皮，常和女友開玩笑，甚至拍戲時演出實際做過的事，「Doctors」裡有場牽著朴信惠散步的戲，途中看到花開了，就對著花喊女主角名字，這是實際戀愛時開過的玩笑，導演看完演出非常喜歡就播出來。
未來想挑戰什麼角色？金來沅說，「Doctors」中有個愛太太卻有惡魔性格的男人，讓他非常想演，也很欣賞香港藝人梁朝偉在電影「色戒」的角色，如有機會想挑戰詮釋，但尺度問題還沒想過。1060218
(中央社)
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