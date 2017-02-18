稱摩洛哥移民人渣 荷蘭議員發動選戰

喜好煽動選民情緒的荷蘭反伊斯蘭國會議員懷爾德斯今天展開競選活動，他猛烈抨擊荷蘭的摩洛哥移民，稱之為「人渣」；並說，他要使荷蘭「再次成為我們的國家」。

懷爾德斯（Geert Wilders）在3月15日大選之前的民調支持度一路領先；而在英國脫歐公投和川普當選美國總統後，荷蘭此次選舉已被視為歐洲政局的試金石。

懷爾德斯對記者說：「荷蘭的摩洛哥人渣．．．再說一次，摩洛哥人不全是人渣．．．但荷蘭有許多摩洛哥人渣害得街上不安全，其中多數是年輕人．．．這種情況必須改變。」

他說：「如果各位想重新贏回國家，如果各位想使荷蘭成為荷蘭人所有，讓荷蘭再次成為你們自己的家，那麼你們能做的只是將票投給」他所屬自由黨（Freedom Party）。1060218

(中央社)