金正男遭暗殺案 大馬警方19日開記者會

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北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男遇刺身亡案，大馬警方明天將召開記者會，公布相關調查進度。

馬來西亞媒體中國報晚間報導，警方明天將針對「北韓公民在馬來西亞被殺害」案召開記者會。

北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男13日上午在吉隆坡國際機場準備登機前遇刺身亡，大馬警方根據落網嫌犯供詞，抽絲剝繭逐步拼湊事實真相。

另外，對於大馬警方昨天晚間逮捕的嫌疑人李正哲（Ri Jong Chol，譯音）、同時也是這起案件中第1名的北韓籍嫌疑犯，中國報報導說，據了解，警方已向法院聲請延長扣留7天。1060218

(中央社)