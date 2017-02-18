Baby產後上熱搜的素顏 長這樣

Baby產後3天現身，身材依舊纖細。(取自東網)

Baby素顏與友人聚會。(取自東網)

28歲Angelababy（楊穎）上個月為老公黃曉明產下一子「小海綿」，產後3天一家三口現身月子中心外頭，與產前零變化的苗條身材令人印象深刻，近日更被曝光產後偷閒與閨蜜聚會照片，甜美素顏果然是天生麗質。

產後暫時停工照顧小孩的Baby，近日被友人在社群網站曝光聚會照，寫下「友誼萬歲」，照片中Baby素顏依然動人，一張小巧瓜子臉絲毫沒有產後水腫跡象，天生麗質令網友不禁讚嘆：「生完寶寶更美了！」Baby素顏也成為微博熱搜話題。

(中時電子報)