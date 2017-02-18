國五33罹難者頭七法會 周比蒼下跪致歉

國道五號遊覽車翻覆造成33死，今晚在台北市第二殯儀館辦理頭七法會，蝶戀花創辦人周比蒼也抵達靈堂，並下跪向死者致歉。周比蒼離去時有家屬想衝上前打他，但被隨行人員擋下。

「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團遊覽車13日晚間在國道翻落邊坡，造成33死、11傷，頭七法會今晚9時在第二殯儀館舉行，由法師念經，場面莊嚴，靈堂四周也有不少人送上弔唁花籃致意。

周比蒼在今天早上與家屬的處理會議上，雖然鞠躬道歉，事後卻針對司機連續上班，說出「一個願打一個願挨」等言語，不過，晚上他仍前往靈堂致哀。

周比蒼全程拿著經文，頭低垂，約晚間10時15分左右，他到死者靈位前下跪致歉，隨即在旁人陪同下離去，面對媒體提問不發一語，一旁有死者家屬上前作勢打人，但被人拉住，沒有釀成衝突。1060218

(中央社)