滿意度蔡輸馬4％ 林濁水：小英2020還能連任？

民調滿意度，小英總統(右圖)輸馬英九(左圖)4％。林濁水憂心說，再不扭轉局勢，小英將面臨2020年連任危機。(本報系資料照片)

最近TVBS公布一份全國15位主要政治人物的聲望調查，民進黨前立委林濁水憂心忡忡地說，小英總統排名只是第11名（聲望29％），更麻煩的是，還落在前總統馬英九（聲望回升到33％）和新北市長朱立倫（聲望38%）的後面。再不扭轉局勢，小英總統將面臨2020年連任危機。

林濁水指出，馬英九已不可能再選總統了，但朱立倫聲望38%，比蔡總統高出9%，至於不滿意度，朱只有27%，比總統的47%有相當大的一段距離，這不免讓人擔心。

但林濁水也說，總統選舉時，民眾的政黨認同高和擁有的縣市長多可以彌補侯選人支持度的不如人，而造成翻盤，2012、2016兩次大選都是這樣。

該份民調中，主要政治人物聲望最高的前5位全是綠營人士，台灣6位直轄市長中，聲望排在前5位的也是綠營人士，國民黨市長則只能敬陪末座。目前國民黨在六都中除了新北市之外，都還找不到什麼有力人選和綠營競爭2018市長，而柯P連任機會也不小，民進黨的問題便只剩下能不能攻下新北市。

因此現在蔡總統滿意度雖崩盤，按同樣邏輯，2020仍是勝局，只是從民調來看，民眾對綠縣市長和綠色政黨認同隨中央執政不利一路重挫，該民調藍營人士朱立倫上升了7%，馬英九上升了9%，這對民進黨實在不是好訊息；更令人憂心的是滿意度跟著政治人物一齊大幅下滑的，還包括民眾對整個綠色政黨的滿意度。再不扭轉局勢，不知能不能撑住2020的盤？

(中時電子報)