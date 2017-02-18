海昏侯墓穿衣鏡揭孔子顏回像

海昏侯墓出土的穿衣鏡，上有孔子及其弟子形像。（圖取自南昌發布）

世人常見的孔子像。（圖取大陸網站）

南昌漢代海昏侯墓內出土了一面穿衣鏡，上有目前存世最早孔子形象，另外還有孔子弟子顏回、子夏等。鏡上孔子儒雅、內斂，以布衣形象示人。弟子形象則極具個性，極崇拜孔子，繪畫者非一般工匠。

《南昌晚報》18日報導，日前，海昏侯墓考古專家將穿衣鏡及其上孔子形象等內容公布，並初步釋讀了穿衣鏡上的內容及背後涵義。專家表示，衣鏡上的孔子及其弟子肖像畫人物寫實，有望還原真正的孔子形象。此外，在一版木牘中還發現了疑似墓主劉賀手寫的讀書筆記。

考古人員將衣鏡送到實驗室清理拼合，對鏡框上的文字進行釋讀後確認為衣鏡，並對其形制進行了復原。孔子衣鏡由三部分構成，即鏡掩（蓋）、青銅鏡和鏡框。

掩（蓋）殘損嚴重，破損為數十塊，且大部分圖案文字都不清楚，只有較大的兩塊還能辨識，蓋正反兩面都有彩繪和墨書，正面的墨書文字部分，考古人員暫將其命名為「衣鏡賦」，對衣鏡的功能及上面的圖案內容進行了描述。

鏡上的彩繪圖案有仙鶴等，反面從殘存的文字圖像判斷為孔子弟子圖像和傳記，而孔子形象繪於鏡框背板上。專家表示，衣鏡上繪有西王母、東王公（東華帝君）、白虎蒼龍、玄鶴鳳凰等，這些都是當時流行的元素，此類圖像幾乎大部分相關器物上都有。衣鏡上的主要人物是聖人孔子及其弟子顏回、卜商（子夏）等。

報導說，衣鏡上的孔子，儒雅、內斂、謙恭，以布衣形象示人。孔子弟子形象極具個性，傳記上的他們各有成就，但都崇拜孔子。孔子及其弟子形象刻畫得真實而生動，人物的呈現以肖像畫的形式表現，線條簡練，人物寫實。比較同時期的繪畫，如各種墓葬壁畫或馬王堆漢墓所出帛畫，它的風格大不一樣，而且技藝高超，顯然不是一般的匠人所繪。

這幅孔子肖像的載體也較為特殊，為衣鏡的鏡框，為劉賀生前實用器，劉賀幾乎天天都要面對這些聖賢。

專家表示，聖人與弟子出現在衣鏡上的作用，「衣鏡賦」作了很好的解答：臨觀其意兮不亦康，氣和平兮順陰陽。也許，劉賀在被廢除帝位之後，通過閱讀儒家典籍，時常瞻仰衣鏡上的孔子像，學習其偶像孔子在逆境中的修為才得到內心的平靜。

海昏侯劉賀墓中出土了上百版的木牘，內容大部分是簽牌和奏牘，但考古人員發現，有一版木牘的內容十分特殊，它是抄寫的《論語》。

據了解，墓中出土竹簡上的儒家經典抄寫都十分規整拘束，專家們認為應該是由專門的抄手抄寫的，而這一版木牘的書寫則十分率性隨意，文字接近章草，與其他竹簡和木牘文字不同。

專家表示，如果猜測不錯，這是劉賀本人所書寫，應該是劉賀讀書時隨手做的筆記。劉賀被監視居住，無以自娛，只能讀寫儒家經典打發時間。專家們認為，這也是從一個側面對劉賀的個人注解。

(中時電子報)