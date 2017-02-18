農會選舉疑現金買票 高雄一日兩起

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高雄地檢署及橋頭地檢署今天分別查獲高雄市燕巢區農會選舉現金買票案，及高雄市大寮區農會現金買票案，訊後交保或請回。

橋頭地檢署接獲檢舉情資指出，燕巢區農會選舉疑似有現金買票賄選情事，於是指揮警調單位組成專案小組偵辦，傳喚行賄會員代表候選人賴姓男子、余姓樁腳及3名會員到案。

3名會員都坦承收到余姓樁腳交付賄款新台幣1000元至2000元不等，並當庭繳回不法所得現金2000元；余姓樁腳也繳回其餘尚未發放的賄款1萬8000元。

檢察官以賴姓會員代表候選人、余姓樁腳涉犯農會法第47條之1第1項第2款投票行賄罪、其餘會員涉犯同條第1項第1款投票收賄罪嫌重大，諭令行賄賴姓會員代表候選人及余姓樁腳分別以3萬元、5萬元交保候傳，其餘會員都予以請回。

高雄地檢署今天也持搜索票至高雄市大寮區農會代表王姓候選人住處搜索，並傳喚王姓嫌疑人及簡姓等4名證人到案，訊後全部請回。

雄檢說，高雄市大寮區農會拷潭里代表王姓候選人得為求順利當選，乃向拷潭里具有農會代表投票權會員，以每票500元代價買票，雖為簡姓證人等人所拒，但仍構成農會法第47條之1之對於有投票權人行求賄選罪嫌。1060218

(中央社)