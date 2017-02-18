比利時火車出軌 恐造成若干傷亡

我要評比

比利時官員表示，魯汶市（Louvain）附近今天有1列火車出軌，造成若干傷亡。

比利時國家鐵路公司（SNCB）說，目前若要證實報導所說、此一事故造成1人喪生和25人受傷，為時尚早。事發地點位於都布魯塞爾以東大約25公里處。

比國內政部長詹彭（Jan Jambon）推文說：「我對魯汶事故罹難者的家人和鍾愛的人寄予關切。」

官員們說，鄰國盧森堡14日也有1列客運火車的司機因不守行車規則而與貨運列車相撞，司機因而死亡。1060218

(中央社)