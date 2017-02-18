台東查獲農會賄選 1票6000元

台東地檢署查察賄選執行小組今天在選情競爭激烈之台東地區農會選舉，查獲65歲劉姓樁腳為支持特定陣營候選人，透過親族關係以一票6000元，要求區具有農會會員資格之親屬，支持該陣營所推出之農會代表候選人。

劉姓樁腳經主任檢察官鄧定強訊問後，認為涉犯農會法投票行賄罪嫌重大，以8萬元交保，全案目前循線向上擴大偵辦中。

(中時)