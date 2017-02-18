美國會籲 重列北韓支持恐怖主義黑名單
與北韓領導人金正恩關係疏遠的同父異母兄長金正男明顯遭到暗殺後，美國民主、共和兩黨加強呼籲政府，將北韓重新列為支持恐怖主義的國家。
美聯社報導，北韓在9年前摘掉這個稱號，若重新為它按上，將讓北韓更加孤立，增加未來以外交手段解決平壤核武和飛彈計畫的複雜性。
南韓一架客機於1987年遭北韓炸毀並造成115人罹難後，美國將北韓列在恐怖主義黑名單長達20年。但前總統小布希（George W. Bush）為順利達成「以援助換取裁武的談判」，而在2008年移除了這個稱號。
美國的讓步事後證明價值不大，因為談判很快就破局，而且至今都未重拾談判。
美國現階段只將伊朗、蘇丹以及敘利亞視為支持恐怖主義的國家。美國國務卿必須確定北韓「一再」支持國際恐怖主義行為，才能將這個稱號放回北韓頭上。
美國國務院去年6月表示，自從30年前攻擊客機後，北韓「未被發現任何支持恐怖主義分子的行為」。
美國眾議院議員正推動重新檢討北韓支持恐怖主義的證據。金正男之死，會讓此事更有說服力。（譯者：中央社周慧盈）1060218
(中央社)
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