北韓索取金正男遺體 大馬律師直呼荒謬

馬來西亞律師認為，就算北韓最高領導人金正恩長兄金正男的遺體完成解剖工作，北韓政府也無權要回遺體，而必須等到最親密的親屬申領才行。

北韓駐馬大使昨日因向大馬政府要求歸還金正男遺體不得，而炮轟大馬政府有私心，甚至懷疑與南韓有利益勾結。大馬政府也不甘示弱，堅持這是符合大馬的法律程序，必須要等到親屬提供DNA，證實與金正男的關係後，才能把遺體移轉給對的人。

中央社特此訪問熟悉大馬醫療糾紛的法律人士，根據某律師看法認為，北韓的要求非常荒謬無理，大馬政府做法符合法律規定，且遺體不單是要交給親屬，而是要「最親密」的親屬，按順遞為合法妻子及兒女。

若死者為單身，父母將有權領回遺體；若父母雙亡，兄弟姐妹才有權接領。

律師認為，以金正男的例子，應該只能由他的妻子或兒子前來領回遺體，北韓大使館無權以國家名義要求領回，甚至金正恩也不能以胞弟名義強勢要求歸還。

同時，由於此案涉及的毒害屬刑事成分，就算親屬要求歸還完整遺體，律師認為大馬政府仍有權解剖，以了解事情的來龍去脈，因此北韓要求儘速交還遺體的要求不合理。

值得一提的是，就算是親屬要領回遺體，由於此案已有刑事成分，因此親屬除必須向北韓駐馬大使館申請外，也必須向大馬衛生部與警方登記，驗血證明是相關親屬後，才能確認關係以領取遺體。1060218

(中央社)