金正男遭暗殺 美國會籲將北韓重列黑名單

我要評比

北韓領導人金正恩的同父異母兄長金正男遭到暗殺後，美國兩黨呼籲將北韓重新列為支持恐怖主義的國家。

根據中央社引述美聯社報導，北韓在9年前摘掉這個稱號，若重新為它按上，將讓北韓更加孤立，增加未來以外交手段解決平壤核武和飛彈計畫的複雜性。

南韓一架客機於1987年遭北韓炸毀並造成115人罹難後，美國將北韓列在恐怖主義黑名單長達20年。但前總統小布希（George W. Bush）為順利達成「以援助換取裁武的談判」，而在2008年移除了這個稱號。

但美國讓步事後證明價值不大，因為談判很快就破局，而且至今都未重拾談判。

美國眾議院議員正推動重新檢討北韓支持恐怖主義的證據。金正男之死，會讓此事更有說服力。

(中時電子報)