明星遺孀包袱重 她靠好手藝堅強走出燦爛第二春

不少明星遺孀都勇敢活出第二人生。（圖／中時資料照片；達志影像）

演藝圈雖光鮮亮麗，但下了舞台後仍和一般人無異經歷著悲歡離合，前幾年「大嫂團」當紅，讓許多素人因明星配偶身分成為藝人，但也有人不幸經歷頓失配偶，因名人遺孀身分一舉一動都獲得大眾關注，其中不少人越活越勇敢的精神，值得外界稱許。

Juby和湯志偉日前開設蛋糕店。（圖／中時資料照片）

1. 郭美珒Juby（現改名為郭以樂）

以《木棉道》走紅的歌手「馬爺」馬兆駿，2007年因心血管疾病驟逝，留下妻子Juby與三名子女，2013年Juby和湯志偉交往結婚，Juby的三個小孩和湯志偉的兒子也全力贊成。去年年底湯志偉和Juby在士林夜市開古早味蛋糕店「DoReMe朵蕾米」，每條蛋糕100元，每天約可賣200條，湯志偉雖曾被路人問：「演藝圈很慘吼？」但兩人不因此為苦，並說這100元賺的扎實、窩心，夫妻倆也因此攜手走出燦爛第二春。

賴芊合日前到泰國還願，開心清空房貸。（圖／中時資料照片；取自賴芊合臉書）

2. 賴芊合

戎祥2004年與賴芊合完婚，2013年戎祥因心肌梗塞驟逝，去年6月，賴芊合被爆有以色列新歡，戎祥好友陳為民表示：「戎祥大哥安排的」，因經濟壓力大，賴芊合組女團、拍戲賺錢，曾引發討論，對此，賴芊合正面表示：「我一直強調我不可憐，是因為我還有健康的身體工作賺錢」，上月媒體報導賴芊合成功賣出林口豪宅，清空千萬房貸，對此她也開心到泰國還願，還曬出比基尼辣照。

鱷魚先生遺孀泰芮厄文傳將和羅素克洛再婚。（圖／達志影像）

3. 泰芮厄文

澳洲著名實境秀明星「鱷魚先生」史蒂夫厄文（Steve Irwin）11年前因被魟魚毒刺刺死，留下妻子泰芮厄文（Terri Irwin）與一兒一女，去年底外媒報導，泰芮厄文密戀上離婚不久的火爆影帝羅素克洛（Russell Crowe），據悉泰芮跟羅素同為澳洲人，認識多年，兩人同樣經歷過心碎感情便越走越近，兩人最快2018年年底將辦婚禮，也給彼此名分。

派屈克史威茲和遺孀麗莎妮米。（圖／達志影像）

4. 麗莎妮米

以《第六感生死戀》走紅的男星派屈克史威茲（Patrick Swayze）1975年和相識多年的麗莎妮米（Lisa Niemi）結婚，2008年派屈克被診斷罹患胰腺癌，隔年病逝家中，享年57歲。2010年麗莎接受專訪，透露在丈夫過世後，麗莎仍不改兩人結婚30多年的習慣，依舊會傳短訊向對方說「我愛你」，麗莎說，就算派屈克無法收到，真正收到的那個人也會因為「有人愛我」感到開心，想法相當溫暖樂觀。

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(專題報導)