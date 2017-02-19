《全球星期人物》以裸傳家 花花公子新掌門人小海夫納

海夫納與小兒子庫柏（左）2011年出席《醉後型男日記》（The Rum Diary）洛杉磯首映會的資料照。（圖/美聯社）

在《哈利波特》中飾演潘西帕金森的史嘉麗柏恩欣然應未婚夫庫柏之邀，全裸為《花花公子》跨刀，並引以為傲。（圖/史嘉麗柏恩Instagram）

90歲的資深花花公子海夫納（Hugh Hefner）後繼有人，他的小兒子，也就是新上任的創意長庫柏‧海夫納（Cooper Hefner），最近在《花花公子》（Playboy）雜誌禁裸剛滿一年之際，宣布將在2017年3∕4月號雜誌上，恢復刊載全裸美女。

庫柏認為，反裸很虛偽，而裸不但很正常，也是美的表現，如今《花花公子》只是恢復本色。為了宣揚個人理念，他不惜邀請未婚妻，也就是在《哈利波特》（Harry Potter）中飾演潘西帕金森（Pansy Parkinson）的史嘉麗柏恩（Scarlett Byrne）出馬，全裸上陣，為首度復裸的雜誌做出強而有力的宣言。此外，她也將撰稿，闡述「解放乳頭」（Free the Nipple）的性別平等理念。

雖然25歲的庫柏去年才接下雜誌大棒，但多年來，海夫納一直在培養他成為接班人。

海夫納有4名子女，他與元配威廉絲（Mildred Williams）所生的大女兒克莉斯蒂（Christie）曾大權在握，擔任花花公子企業集團（Playboy Enterprises）董事長兼執行長，不過她已於2009年卸任，另朝美妝業與女性創業平臺發展。如今克莉斯蒂（Christie）已64 歲，她還有個小兩歲的弟弟大衛（David）。

庫柏（中）與母親金柏莉康拉德（左）及外祖母合影。（圖/金柏莉康拉德推特）

庫柏與大他1歲的哥哥合影。（圖/海夫納Instagram）

而庫柏與大他一歲的哥哥馬斯頓（Marston），則是海夫納與第二任妻子金柏莉康拉德（Kimberley Conrad）所生。兩兄弟可說是純正的花花公子結晶，父親是《花花公子》雜誌創辦人，而母親則是1989年《花花公子》年度玩伴女郎。事實上，康拉德在1989年事業高峰走入禮堂，與海夫納結婚時才27歲，而他已經63歲了。不過兩人在分居11年後，已於2010年分道揚鑣。

庫柏說，當他8歲時，父母就分居了。後來父親在「花花公子豪宅」（Playboy Mansion）旁買了一棟房子給分居的妻子。而他與哥哥在兩棟房子裡，都有他們的房間。當海夫納舉行狂歡派對時，他們就回到母親的房子去。不過，當他們14、15歲時，便會不時偷溜回去，想要一探究竟，但總會被保全人員趕回去。

儘管庫柏與哥哥成長背景相同，但長大成人後，卻走上截然不同的道路。生日與父親同在4月9日的馬斯頓狂放不羈，2008年18歲的他接受《瀟灑》（GQ）雜誌專訪時說，他對理想女伴的期望簡直是一團糟。

「我一生身邊都是火辣的女人，」他說，「所以一般高中女孩根本引不起我的興趣。」

此外，據《每日郵報》（Daily Mail）報導，馬斯頓21歲時，因為對戀人欣克萊（Claire Sinclair）施暴，而被法院禁止接近這位2011年的花花公子年度玩伴女郎。

庫柏去年生日時，穿著絲質睡衣與與未婚妻史嘉麗柏恩合影。（圖/史嘉麗柏恩Instagram）

庫柏與家中飼養的鱷魚合影。（圖/Instagram）

相對的，庫柏坦承，他對女人的品味與父親不同，身旁來來往往的兔女郎並未對他造成太大的影響。年紀輕輕的他在23歲時，便選擇與交往兩年，並大自己1歲的史嘉麗柏恩訂婚，好定心衝刺事業。而海夫納對小兒子的栽培也不遺餘力，一心希望他能接棒，成為《花花公子》的代言人。

「我崇拜我爸，還有他在60、70年代，甚至現在所代表的一切，」庫柏曾說，「起碼我可以說，傳承這家族的遺產是種榮幸。」

庫柏說，以往他總是樂此不疲地看父親編輯雜誌，彷彿置身兩所大學，從學校放學後，再向一流的高手學習。

庫柏在一篇闡述《花花公子》哲學的文章中指出，許多人誤解了他父親的本意，那就是希望能透過雜誌，促進大家對性、社會，哲學與宗教等話題，進行健康的探討與對話。而在他的主導下，雜誌未來將「回歸傳統」。

至於大家最好奇的花花公子豪宅，或許以狂野情色派對聞名，令一般人充滿了想像。但從小在豪宅長大的庫柏說，它其實挺普通的。對他而言，與其說它是狂歡縱慾聖地，倒不如說是印第安納瓊斯（Indiana Jones）式的冒險天堂。他說，除了岩洞外，豪宅附設的動物園內養滿了各式珍禽異獸，還有私人赤杉林能盡情玩躲迷藏，簡直是孩子的超級遊樂園。

(中時電子報)