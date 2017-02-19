《哈利波特》石內卜病逝後 50年初戀遺孀何去何從？

艾倫瑞克曼與妻子情牽半世紀。(達志影像)

艾倫瑞克曼演出《愛是您愛是我》。(達志影像)

資深英國男星艾倫瑞克曼(Alan Rickman)去年癌症逝世，享壽69歲。他生前演出作品無數，橫跨舞台劇與電影圈，最為人所知的一部作品，莫過於在《哈利波特》系列飾演陰沉教授石內卜。

艾倫瑞克曼螢幕前形象多變，曾在與布魯斯威利合作電影《終極警探》（Die Hard）飾演性格扭曲的反派，也曾在《愛是您愛是我》飾演差點搞外遇的老公，然而他在現實生活中，與青梅竹馬的初戀情人Rima Horton情牽50年的戀情，至今仍被影迷津津樂道。

艾倫瑞克曼時常帶著妻子出席公開場合。(達志影像)

不過艾倫瑞克曼對私生活很低調，從來沒有人知道他何時與女友的結婚日期，還是他在2015年向媒體鬆口「我們最近結婚了」，外界才知道原來他已經在2012年悄悄與愛情長跑50年的女友舉行私人婚禮。

他透露當時只用了一只價值6400元台幣的戒指套牢老婆，但她從來都不戴，兩人完婚後一起走過布魯克林大橋享用午餐，過程簡單又幸福。

艾倫瑞克曼在結婚第4年因癌逝世，但他早就替愛妻考量到一切，立下遺囑分配400萬英鎊(約1.49億台幣)財產，從裡面拿出10萬英鎊捐給4家表演與慈善機構，7.5萬英鎊給3個子女，然後把大部分的遺產全給了妻子，讓她安享晚年生活。

(專題報導)