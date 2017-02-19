《哈利波特》石內卜病逝後 50年初戀遺孀何去何從？
資深英國男星艾倫瑞克曼(Alan Rickman)去年癌症逝世，享壽69歲。他生前演出作品無數，橫跨舞台劇與電影圈，最為人所知的一部作品，莫過於在《哈利波特》系列飾演陰沉教授石內卜。
艾倫瑞克曼螢幕前形象多變，曾在與布魯斯威利合作電影《終極警探》（Die Hard）飾演性格扭曲的反派，也曾在《愛是您愛是我》飾演差點搞外遇的老公，然而他在現實生活中，與青梅竹馬的初戀情人Rima Horton情牽50年的戀情，至今仍被影迷津津樂道。
不過艾倫瑞克曼對私生活很低調，從來沒有人知道他何時與女友的結婚日期，還是他在2015年向媒體鬆口「我們最近結婚了」，外界才知道原來他已經在2012年悄悄與愛情長跑50年的女友舉行私人婚禮。
他透露當時只用了一只價值6400元台幣的戒指套牢老婆，但她從來都不戴，兩人完婚後一起走過布魯克林大橋享用午餐，過程簡單又幸福。
艾倫瑞克曼在結婚第4年因癌逝世，但他早就替愛妻考量到一切，立下遺囑分配400萬英鎊(約1.49億台幣)財產，從裡面拿出10萬英鎊捐給4家表演與慈善機構，7.5萬英鎊給3個子女，然後把大部分的遺產全給了妻子，讓她安享晚年生活。
(專題報導)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。