美俄關係 彭斯表態解疑慮
深受美國總統川普信賴的副總統彭斯，今天在德國出席一項國際安全峰會時對俄羅斯以及北約問題表態，彭斯稱會「唯俄羅斯是問」，也強調會繼續支持北約。
彭斯今天在德國慕尼黑出席「慕尼黑安全會議」，這也是彭斯就任副總統以來首次的出訪。對於歐洲盟國與夥伴普遍擔憂美國在總統川普上任後可能與俄羅斯交好，彭斯特地在會上，對著與會的外交官員以及安全首長們表態，希望解除疑慮。
彭斯在會中並未提及有關美國大選遭俄羅斯駭入的問題，而是針對烏克蘭暴力問題表示，美國會要求俄羅斯遵守2015年的和平協議，停止東烏克蘭地區政府軍與俄羅斯支持的反叛軍之間的暴力衝突。彭斯稱，「美國會要求俄羅斯負責(hold Russia accountable)，即便當前我們正在尋求共識，大家都知道川普總統相信可以找到共識。」
有媒體解讀彭斯的表態顯示，美國一方面會堅定對抗俄羅斯、另一方面也在尋求與其合作。
另外，川普曾在去年競選期間曾狠批北約(Nato，北大西洋公約組織)早已過時，彭斯今天在會議上演講時，則重申美國會繼續支持北約。
尷尬的是，彭斯做出這項宣示卻遭俄羅斯代表打臉。出席峰會的俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)也在同一場合發表講話稱，西方國家對於全球事務的領導地位將會終止。
彭斯在會中演講結束後，也與包括德國總理梅克爾在內的多名領導人舉行雙邊會談，彭斯也在一對一的會談中，向歐洲盟國領導人解除其對川普執政後對外關係的各項疑慮。
(中時電子報)
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