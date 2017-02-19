厄文語出驚人：地球是平的 學校在騙我們

騎士隊厄文自有一套獨特的天文學理論。(美聯社資料照)

騎士隊控衛厄文擁有出色的球技，而他的思考模式也與眾不同。厄文不相信外星人的傳言，事實上，他甚至不相信地球是圓的。「地球是平的，它是平的，是平的。」地球繞著太陽轉？厄文說，那是整個教育系統在耍我們。

厄文在廣播節目上大談他的天文學理論，「看看你眼前的景物，想想你自己移動的方式，你真的認為我們和其他行星一起繞著太陽轉？他們把資訊塞給你，然後硬說這是真的，你該相信這個或那個，但從來沒有實體證據。」厄文主張眼見為憑，他認為所謂的「行星」說法也是靠不住的，那只是幾篇論文和人工衛星的照片編造出來的理論。

那地球的空拍照片呢？「學校教育對我們撒的謊已經夠多了，很多事都不是像他們所說的那樣。」厄文對ESPN表示，他強調的是懷疑和找尋答案的精神，「你們想贊同我或是反對我都很好，但我只希望人們要相信自己的經驗，靠自己去找出真相。」

厄文的古老理論立刻引起網友熱議，「希望他不會以為籃球也是平的。」「這就是在課堂上吸大麻的結果。」儘管很多人懷疑厄文的教育程度，但他確實上過杜克大學。因此網友不得不歸結出兩種可能：厄文在開玩笑，要不然就是厄文瘋了！

(中時電子報)