厄文語出驚人：地球是平的 學校在騙我們
騎士隊控衛厄文擁有出色的球技，而他的思考模式也與眾不同。厄文不相信外星人的傳言，事實上，他甚至不相信地球是圓的。「地球是平的，它是平的，是平的。」地球繞著太陽轉？厄文說，那是整個教育系統在耍我們。
厄文在廣播節目上大談他的天文學理論，「看看你眼前的景物，想想你自己移動的方式，你真的認為我們和其他行星一起繞著太陽轉？他們把資訊塞給你，然後硬說這是真的，你該相信這個或那個，但從來沒有實體證據。」厄文主張眼見為憑，他認為所謂的「行星」說法也是靠不住的，那只是幾篇論文和人工衛星的照片編造出來的理論。
那地球的空拍照片呢？「學校教育對我們撒的謊已經夠多了，很多事都不是像他們所說的那樣。」厄文對ESPN表示，他強調的是懷疑和找尋答案的精神，「你們想贊同我或是反對我都很好，但我只希望人們要相信自己的經驗，靠自己去找出真相。」
厄文的古老理論立刻引起網友熱議，「希望他不會以為籃球也是平的。」「這就是在課堂上吸大麻的結果。」儘管很多人懷疑厄文的教育程度，但他確實上過杜克大學。因此網友不得不歸結出兩種可能：厄文在開玩笑，要不然就是厄文瘋了！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。