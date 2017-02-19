比利時列車出軌 釀1死27傷
比利時官員表示，一列列車今天在布魯塞爾東方離開魯汶（Louvain）車站後不久就出軌，造成1人死亡和27人受傷，其中3人重傷。
比利時國家鐵路公司（SNCB）說，出事的客運列車搭載85名乘客，預定途經首都布魯塞爾駛往北海（North Sea）沿岸，於離開魯汶車站4分鐘就出軌。
不願具名的比利時官員告訴法新社，「救難人員證實有1人死亡、3人重傷，另有24人受傷。」
比利時通訊社（Belga News Agency）報導，魯汶市位於布魯塞爾以東約25公里，市長托巴克（Louis Tobback）表示，有1人喪生，數人受重傷。報導又說，死亡者並不在列車上。
列車於下午1時（格林威治時間12時）過後不久就出軌，出軌原因仍不明，調查人員已抵達現場。1060219
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。