比利時列車出軌 釀1死27傷

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比利時官員表示，一列列車今天在布魯塞爾東方離開魯汶（Louvain）車站後不久就出軌，造成1人死亡和27人受傷，其中3人重傷。

比利時國家鐵路公司（SNCB）說，出事的客運列車搭載85名乘客，預定途經首都布魯塞爾駛往北海（North Sea）沿岸，於離開魯汶車站4分鐘就出軌。

不願具名的比利時官員告訴法新社，「救難人員證實有1人死亡、3人重傷，另有24人受傷。」

比利時通訊社（Belga News Agency）報導，魯汶市位於布魯塞爾以東約25公里，市長托巴克（Louis Tobback）表示，有1人喪生，數人受重傷。報導又說，死亡者並不在列車上。

列車於下午1時（格林威治時間12時）過後不久就出軌，出軌原因仍不明，調查人員已抵達現場。1060219

(中央社)