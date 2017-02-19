廁所麻煩又一樁 NBA力挺跨性別者

NBA今年的全明星賽改至紐奧良鵜鶘的主場舉行。(美聯社)

今年的明星賽原本屬於夏洛特黃蜂隊主場，但因為北卡州通過的「House Bill 2」法案，規定民眾不得自由選用男女廁所，致使NBA將明星賽遷至紐奧良。如今美國南方重鎮德州議會也出現了相同提案，引起NBA關注。

根據提案者一方的意見，禁止男性(不論是天生的或是跨性別者)進入公共場所的女廁所和女性更衣室，是為了保障婦女與孩童的安全。不過這會對跨性別者造成心理傷害，由於跨性別者不一定會接受變性手術，他們在生理上仍然屬於原生性別，導致生理上是男性的跨性別者也不許進入女廁所。

NBA警告德州議會，若是通過該項法案，該地區的球隊將喪失舉辦明星賽的資格。這個影響可能很大，因為德州有多達3支球隊(小牛、火箭、馬刺)。但除了德州以外，正在審議相同提案的還有紐約州(尼克、籃網)、麻州(塞爾提克)、密西根州(活塞)、伊利諾州(公牛)。雖然提案通過的機會不高，NBA仍藉此重申力挺跨性別者的立場。

外界對NBA的做法反應兩極，支持者讚賞他們擁抱自由派與性平權的態度；反對者則譏諷NBA一邊想把男人塞進女廁所，又一天到晚想跑去中國大陸(或是他們認為性平權落後的地方)打比賽，根本是偽君子。

聯盟總裁席爾佛曾表示他們「沒有拋棄夏洛特」，也無權干涉本國或他國法令；明星賽是個特別的慶祝活動，與一般的例行賽不同，他只是希望明星賽能夠在沒有爭議的情況下舉辦。

(中時電子報)