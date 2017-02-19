紐約世貿爆炸案主嫌 獄中辭世

煽動策畫1993年紐約世貿中心等多個地標爆炸案主嫌拉曼，今天在美國北卡州的一個聯邦監獄辭世。(圖:美聯社檔案照)

因為策劃1993年紐約世貿大樓爆炸案而遭美國法院判處終生監禁的埃及盲眼伊斯蘭教士拉曼（Omar Abdel-Rahman），今天在美國北卡羅萊納州的監獄去世，享壽78歲。

他所在的北卡州Butner聯邦監獄方面發布了拉曼的死訊，並稱他是在當地時間周六清晨5:40辭世，死因則為自然死亡。他被轉到該聯邦監獄服刑已有7年時間，獄方透露拉曼生前罹患糖尿病與冠狀動脈方面的疾病而飽受疾病所苦。

埃及盲眼伊斯蘭教士拉曼曾策畫1993年紐約世貿大樓爆炸案以及多個紐約地標的恐怖爆炸，並在1995年被以煽動串謀罪名遭到定罪，被判處無期徒刑。

拉曼曾是埃及一個最具威嚇的武裝勢力之領導人，被捕入獄後，在美國獄中曾有長達十年的時間被視為激進份子的象徵，並受到伊斯蘭激進世代視為精神領袖。

他在1995年從埃及逃亡到美國，並在紐澤西州的一間清真寺教書。他的一群追隨者在1993年2月26日以卡車爆炸攻擊當時的紐約世貿中心，造成6人死亡，隨後拉曼因煽動串謀罪被捕，涉及的恐怖爆炸案件除了世貿中心，還包括聯合國、喬治華盛頓大橋、林肯隧道等多個紐約地標。

(中時電子報)