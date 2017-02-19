柏林影展 匈牙利電影肉與靈奪金熊獎

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第67屆柏林影展得獎名單今天揭曉，匈牙利女導演伊爾蒂蔻恩伊達（IldikoEnyedi）執導的「肉與靈」（On Body and Soul，暫譯）奪得本屆影展最大獎項最佳影片金熊獎。

芬蘭導演阿基郭利斯馬基（Aki Kaurismaki）執導難民喜劇片「希望的另一面」（The Other Side of Hope，暫譯），奪得最佳導演銀熊獎。

南韓女星金敏喜（Kim Min-hee）因主演南韓導演洪尚秀執導的「夜晚海邊獨自一人」（On the Beach at Night Alone，暫譯）獲最佳女演員銀熊獎。

奧地利男星喬治佛瑞德區（Georg Friedrich）因主演德國電影「明亮的夜」（Bright Nights，暫譯）的精湛表現，奪得最佳男演員銀熊獎。1060219

(中央社)