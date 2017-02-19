T-Mac、韋伯、提姆哈達威入名人堂最終候選

前火箭球星麥格雷迪有望在今年進入名人堂。(美聯社資料照)

在明星賽期間，NBA宣布了今年名人堂的14人最終候選名單，前火箭球星麥格雷迪(Tracy McGrady)、前國王球星韋伯(Chris Webber)、前熱火球星哈達威(Tim Hardaway)都名列其中。麥格雷迪說：「這太神奇了，我才37歲而已。」

麥格雷迪以他的得分爆發力見長，生涯2度摘下聯盟得分王，7度入選明星賽。他全盛時期效力魔術與火箭，曾是與布萊恩(Kobe Bryant)齊名的得分好手。麥格雷迪說：「其實不能算是美夢成真，因為我小時候根本不知道什麼是名人堂。」麥格雷迪的火箭隊友姚明於去年入選名人堂，當時麥格雷迪稱姚明為「他引以為傲的好友」，並給予誠摯的祝賀。

即將屆滿44歲的韋伯(Chris Webber)是1993年選秀狀元，成名於國王隊時期，生涯有6季平均得分超過20分與10個籃板，是當時最優秀的大前鋒之一。50歲的哈達威於2003年退役，被公認為90年代換手運球(Crossover)第一高手，熱火隊時期與中鋒莫寧(Alonzo Mourning)組成強悍的搭檔，一度威脅到公牛王朝。

籃球名人堂最終當選名單將於今年4月4日NCAA美國大學男籃決賽當天揭曉，入選名人堂儀式預定於9月10日舉行。

(中時電子報)