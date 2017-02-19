聯邦出手 加州鉅額撥款遭凍

加州火車(Caltrain)一筆鉅額的聯邦撥款遭到擱置，將影響鐵軌電氣化升級工程。(圖:陳子巖攝)

川普政府向加州出手了！聯邦運輸部昨天傍晚宣布，將延遲對加州火車(Caltrain)的一筆近7億美元的鐵軌電氣化計畫撥款，此舉也可能將會威脅到加州興建高鐵的工程。

根據舊金山灣區七號台ABC7電視台報導，在加州國會代表團之共和黨人的要求下，川普的新任聯邦運輸部長趙小蘭(Elaine Chao)暫時將這筆原本計畫要撥給加州的巨額資金擱置。

這筆錢是加州火車用要來改善舊金山到聖荷西之間的鐵軌工程，將現行的老舊柴油火車做電氣化升級，聯邦撥款的金額高達6億7千4百萬美元，相當於200億新台幣。由於該工程的建造合約將在3月1日，也就是只剩不到2星期就要到期，加州火車的官員表示，如果資金遲遲無法到位，將導致合約無法繼續而讓整個計畫面臨停擺。

目前每天約有6萬人次的乘客使用舊金山到南灣的火車服務，有乘客認為，目前的火車服務相當擁擠，絕對有必要升級；也有乘客稱，處於全球最先進的矽谷地區，這裡的火車服務竟然還停留在老舊的柴油火車，令人不敢置信，早就應該要電氣化了。

外界也擔心如果電氣化工程無法進行，加州火車的乘客流量無法成長。

美國總統川普將會在新的聯邦預算案中，對這筆撥款納入考慮。

(中時電子報)