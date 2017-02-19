地球是平的？教授請厄文回學校上課
騎士隊控衛厄文在明星賽周拋出了「地平說」，無論科學家與天文學家怎麼說，他總堅信地球是平的，還叮囑大家「不要被學校老師騙了」。美媒For The Win的記者因此特地去訪問厄文母校杜克大學的教授克魯斯(Mark Kruse)。
克魯斯是物理教授，他聽記者讀著厄文的原話，忍俊不住地說：「我想厄文被誤導得很嚴重，有懷疑精神是件好事，但他得分清楚哪些是不可否認的事實。時間、空間、基本粒子、意識之類的東西都被質疑過，然而地球的形狀...」
人工衛星與探測器拍攝的照片呢？厄文說那些不能算數，因為太空探測器通常是「有去無回」，根本無從證明那些照片是真的。克魯斯說：「我們本來就沒有要探測器回來，我們要的是讓它們傳訊號回來，透過它們來觀測外太空。重力理論也能很好地說明星體之間的狀態，我想厄文需要再學一點基礎物理。」
克魯斯說：「地球是平的，那是古代人受限於觀測技術所提出的理論。你不能一下子拋棄這幾百年來人們努力留下的觀察、實驗和證據。」如果厄文只是在比喻要保持懷疑精神，那當然很好，但他看起來是真的對地球的形狀有嚴重誤解。克魯斯說，「我歡迎他回來學校聽我的課，不是為了嘲笑他，我是想幫助他理解重力的理論和天體的運行原理。」
厄文的「地平說」很快被四處轉載，成為明星賽的最新話題。勇士前鋒格林聽到記者發問之後也笑了出來，他打趣說：「其實我也不曉得，我從沒做過研究，搞不好地球真的是平的。」
(中時電子報)
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