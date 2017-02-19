敘政府軍砲轟擊中葬禮 至少16死

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敘利亞人權瞭望台組織表示，敘利亞政府軍今天針對首都周邊反抗軍掌控地區發動一連串火箭和砲彈攻擊，擊中一個葬禮，造成至少16人喪生，包括2名婦女在內。

敘利亞人權瞭望台組織（The Syrian Observatoryfor Human Rights）負責人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）說，「7枚火箭和數發砲彈擊中卡本區（Qabun）的邊緣地區」。反抗軍掌控大馬士革（Damascus）東北部的卡本區。

阿布杜拉曼又說，政府軍的砲轟鎖定一處墓地，當時有人正在那裡下葬。

阿布杜拉曼稍早前表示，有9人喪生，但攻擊後數小時，又有多人傷重不治。他還說，仍有一些人傷重垂危。

此外，政府軍今天空襲中部荷姆斯市（Homs）威爾區（Waer）造成3名平民喪命。威爾區是反抗軍在荷姆斯市的最後一個據點。1060219

(中央社)