水氣減少溫差大 白天溫暖上看27度

中央氣象局指出，東北季風減弱，水氣明顯減少，今天各地多雲到晴，東半部地區有局部短暫雨，高溫上看攝氏27度，清晨低溫約15、16度，提醒民眾注意溫差變化。

氣象局指出，今天東北季風減弱，各地都是多雲到晴、可見陽光的天氣，水氣主要分布在台灣東部近海，因此東半部沿岸偶有局部短暫雨，提醒東半部地區的民眾外出攜帶雨具備用。

在溫度方面，各地晨間仍偏涼，預計西半部及東北部低溫約15、16度，沿海、空曠地區溫度有可能更低個1至2度左右，花東的低溫則在18度上下，因為雲量偏少的關係，日出後各地氣溫將快速上升，預計西半部地區高溫可達26、27度，東半部也有24、25度，西半部日夜溫差稍大，提醒民眾注意氣溫變化適時調整衣物。

此外，西半部及離島局部有晨霧或低雲，請用路人注意。台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海及空曠地區易有8至9級強陣風，東南部、恆春半島沿海地區及綠島、蘭嶼有長浪發生的機率。

在空氣品質預報方面，雲嘉南及中部地區空氣品質指標（AQI）為紅色警示（對所有族群不健康），金門地區及高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區多為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060219

(中央社)