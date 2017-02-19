薪資仲裁太狠毒？洋基挨轟作賤球員
對於大聯盟的新人球員來說，薪資仲裁總是傷感情的，但是西裝筆挺的球團高層從不這麼想，這一切只是公事公辦。洋基後援投手貝騰塞斯(Dellin Betances)在這一次的薪資仲裁失敗，不過真正讓他憤怒的是洋基高層的嘴臉。
貝騰塞斯在仲裁時提出500萬美金的年薪，但是敵不過總裁列文(Randy Levine)與總管凱許曼的圍攻，最後以洋基開出的300萬美金定案。儘管洋基打勝了這一仗，列文還不忘在記者會對貝騰塞斯補上一槍。
列文表示：「貝騰塞斯要求500萬美金跟5000萬美金的意思是一樣的，因為他根本不值這些錢。500萬美金是頂尖終結者的價碼，而貝騰塞斯從來就不是這樣的人。」列文還嘲笑他說：「貝騰塞斯是終結者，那我就是NASA太空人了。」
貝騰塞斯連續3季入選明星賽，總計投了247局，自責分率1.93，送出392張老K。他不是終結者，但他是不可多得的布局投手。300萬美金是布局投手首次薪資仲裁的最高紀錄，列文指控貝騰塞斯開價500萬美金是意圖打亂市場行情。
貝騰塞斯的經紀人怒轟洋基高層，特別是列文在仲裁過程中極盡侮辱之能事，他不斷挑出貝騰塞斯的瑕疵，將他貶得一文不值。列文還故意念錯貝騰塞斯的名字，表示他只是個小人物，對他這些年在洋基的貢獻卻視而不見。
貝騰塞斯說：「我本來打算忘記這一切，直到我聽見列文的評語。他們平常老說他們愛我，直到我在那間辦公室裡被他們作賤了1個半小時。我很難過我遭到不公平的對待，但只要教練吉拉迪需要我上場，我絕不會遲疑。」
(中時電子報)
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