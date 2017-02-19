花東大雨特報 西半部天氣穩定高溫27度
今天（１９日）東北季風減弱，各地都是多雲到晴、可見陽光的天氣，除了東半部沿岸有大雨特報；溫度方面，各地晨間仍偏涼，預計西半部及東北部低溫約１５至１７度，沿海、空曠地區溫度有可能更低個１至２度左右，花東的低溫則在１８度上下，因為雲量偏少的關係，日出後各地氣溫將快速上升，預計西半部地區高溫可達２６、２７度，東半部也有２４、２５度，西半部日夜溫差稍大，提醒您注意氣溫變化適時調整衣物。
根據中央氣象局資料顯示，臺南以北、東半部、恆春半島和各離島沿海空曠地區及鄰近海域易較強陣風，東南部、恆春半島、綠島、蘭嶼則有長浪發生的機率，沿海風浪稍大，海邊活動或海上作業請注意安全。
至於空氣品質方面，今天空氣品質預報雲嘉南及中部ＡＱＩ為紅色警示(對所有族群不健康)，金門及高屏為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他為普通，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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