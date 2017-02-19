柏林影展 台灣紀錄片奪泰迪熊獎

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第67屆柏林影展得獎名單今天揭曉，台灣導演黃惠偵執導的「日常對話」獲得與同志議題相關獎項「泰迪熊獎」（Teddy for bestdocumentary film with gay or lesbian context）。

根據文化部影視及流行音樂產業局網站資料，第67屆柏林影展2月9日揭幕，台灣電影新銳人才嶄露頭角，黃惠偵（Huang Hui-chen）導演以「日常對話」（Small Talk）獲選「世界電影大觀」（Panorama）觀摩單元，因本片與同志議題相關，也可角逐「泰迪熊獎」。

資料指出，「日常對話」去年入圍兩項金馬獎（紀錄片和剪輯），並勇奪金馬影展觀眾票選最佳紀錄片，也是首部臺灣紀錄片獲選「世界電影大觀」單元。

本片為黃惠偵導演首部長片，聚焦異性戀女兒與同志媽媽的對話，溫柔呈現母女勇敢面對多年疏離及修補關係的過程，引發觀眾對於家庭情感的深刻共鳴。本片監製為侯孝賢、導演黃惠偵、攝影林鼎傑以及剪輯林婉玉。1060219

(中央社)