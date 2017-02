柏林影展 台灣紀錄片奪泰迪熊獎

第67屆柏林影展得獎名單今天揭曉,台灣導演黃惠偵執導的「日常對話」獲得與同志議題相關獎項「泰迪熊獎」(Teddy for bestdocumentary film with gay or lesbian context)。

根據文化部影視及流行音樂產業局網站資料,第67屆柏林影展2月9日揭幕,台灣電影新銳人才嶄露頭角,黃惠偵(Huang Hui-chen)導演以「日常對話」(Small Talk)獲選「世界電影大觀」(Panorama)觀摩單元,因本片與同志議題相關,也可角逐「泰迪熊獎」。

資料指出,「日常對話」去年入圍兩項金馬獎(紀錄片和剪輯),並勇奪金馬影展觀眾票選最佳紀錄片,也是首部臺灣紀錄片獲選「世界電影大觀」單元。

本片為黃惠偵導演首部長片,聚焦異性戀女兒與同志媽媽的對話,溫柔呈現母女勇敢面對多年疏離及修補關係的過程,引發觀眾對於家庭情感的深刻共鳴。本片監製為侯孝賢、導演黃惠偵、攝影林鼎傑以及剪輯林婉玉。1060219

(中央社)