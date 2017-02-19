比利時火車側翻事故 1死27傷

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比利時一列火車18日發生脫軌側翻事故，造成至少1人死亡、27人受傷。(圖/ twitter)

比利時首都布魯塞爾以東約25公里的魯汶火車站開往德潘訥的一列火車18日發生脫軌側翻事故，造成至少1人死亡、27人受傷，其中3人傷勢嚴重。

魯汶市長托巴克說，事故發生在當天13時15分左右，火車在駛出魯汶車站數百公尺後因脫軌而發生側翻。這列火車共有3節車廂，發生側翻的是第一節，事故發生時車上共有84名乘客。

(中時電子報)