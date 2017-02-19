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高市農業局參加台中旅展，報名「一日農夫」送農產。（高市農業局提供）

高市農業局行銷「一日農夫體驗趣」，17日至20日參加「台中春季國際旅遊大展」，主題館結合環保、綠能，打造可食地景裝飾，讓民眾宛如置身田野，現場更準備高雄農產，報名遊程就送紅豆、蘿蔔、梅精、蜂蜜好禮，保證滿載而歸。

「台中國際春季旅遊大展」17日起、一連4天於台中朝馬工商展覽中心舉辦，高市農業局行銷3月至4月的8項精選農村體驗行程，帶民眾暢遊旗山、內門、美濃、六龜、甲仙、永安等地，且價格低廉，每套行程僅850元至1000元

為吸引旅展遊客，社區特別大方加碼，只要現場報名繳費即贈超值好禮，包括報名1人送美濃紅豆，2人送美濃老蘿蔔，3人送甲仙有機梅精，4人送高雄首選蜂蜜，讓許多民眾大呼賺到，紛紛現場下訂繳費。

台中旅展現場，農業局也準備現削大樹新鮮鳳梨，粉絲頁按讚即贈送限量特色「鳳梨蛋」，不加入茶葉燉煮，裡面不含茶鹼但富含鳳梨酵素，滷透的蛋香中散發清甜的鳳梨香氣，不少民眾聞香而來，有幸免費品嘗的民眾均讚不絕口。

農業局長蔡復進表示，一日農夫行程貼近土地，之前在六龜中興社區辦理的除草體驗，特別深受都會區民眾喜愛，一推出即報名秒殺，這2天台中旅展，有民眾除了詢問現場遊程細節，也建議加開名額，讓更多民眾能體驗農村樂。

(中時)