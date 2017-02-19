「我在高雄反空汙」 遊行 今下午登場

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日前環保團體在中央公園召開記者會，宣傳219反空汙遊行。（林宏聰攝）

「219我在高雄反空汙遊行」19日下午將從中央公園出發，走到行政院南部聯合服務中心，環團預估至少有2000人上街頭表達不滿，要求行政院南遷、禁燒生煤、暫停高屏空汙總量管制計畫、以及要求中鋼煤礦堆置場改為室內儲存。

這場反空汙遊行由台南、高雄、屏東共20多個環保團體聯合主辦，活動總召陳椒華表示，包括民進黨立委林岱樺、管碧玲，國民黨立委黃昭順、陳宜民，時代力量立委黃國昌均答應出席聲援，顯示空汙已是跨黨派、跨顏色的全民關切議題。

陳椒華說，遊行將於今天中午12點半整隊，下午1點召開記者會，並以行動劇表達人民對空汙再也無法忍受，隨後將帶領遊行群眾大合唱，唱出由台南市空汙防護自救會召集人陳建明自創歌曲《自由呼吸的幸福》。

遊行隊伍將從中央公園出發，一路走到行政院南部聯合服務中心，最近各環團全力動員這場遊行，國民黨高雄黨部也協助宣傳，發出數萬封簡訊呼籲民眾響應，主辦單位預估，至少將有2000人上街表達心聲。

陳椒華指出，這次遊行將主打「四大訴求」。首先，南部地區1年有220天處於一級致癌物PM2.5超過年平均2倍的高危險環境，中央政府遠在台北，無法感同身受，因此環團要求行政院及環保署南遷，到高雄真正體會南部人的痛苦。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英則說，燃煤會產生更多重金屬砷、鉻，均為一級致癌物，目前高雄大林電廠又要增加燃煤發電，勢必惡化高雄、屏東空氣汙染，第二項遊行訴求，即是限制燃煤發電。

另外，健康婆婆媽媽團高雄團長洪秀菊表示，高屏空汙總量管制是好的方向，但現行的空汙界定、減量標準訂得不夠明確，繼續施行不但無法空汙減量，反而越減越多，因此遊行第三項訴求，即要求環保署暫停高屏空汙總量管制計畫，進行全面檢討。

洪秀菊更指出，每年東北季風來臨，小港沿海6里住戶均飽受中鋼煤鐵灰侵襲，儘管中鋼最近已加強防塵網設置，但她認為仍無法抵擋礦灰飛出，反空汙遊行最後一項訴求，便是要求中鋼煤礦砂露天堆置場改為室內儲存，另外，濕式煉焦爐焠火塔也應改為乾式爐。

(中時)