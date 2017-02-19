環團獻策 盼改善南台灣空汙現況

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空氣汙染影響全民，環保團體分進合擊，除19日反空汙遊行提4項訴求外，其他團體也紛紛提出主張，包括提高冬季空汙費、空品指標紅害時搭大眾運輸工具免費、禁止高汙染產業擴張、成立無人載具空拍隊等，盼多管齊下改善空氣品質。

20多個環保團體合辦的「219我在高雄反空汙遊行」，今天將從高雄中央公園出發，走到行政院南部聯合服務中心，提出4項訴求，包括行政院及環保署南遷，要求限制燃煤發電，暫停並檢討高屏空汙總量管制計畫，中鋼露天煤礦砂堆置場改為室內儲存，要求政府落實這些訴求，改善空汙。

此外，地球公民基金會執行長李根政另提出，應針對每年10月至隔年3月空汙季節，擬定因應對策，包括提高此時的固定汙染源空汙費、下修空品嚴重惡化緊急防制辦法的啟動標準、三級空氣汙染防制區空氣指標預報達紅色時（AQI大於150），捷運公車等大眾運輸免費，提高搭乘誘因。

他也建議，政府應落實高屏空汙總量管制計畫，限制高汙染產業進駐，尤其2018年啟動的第二期程減量目標，應達實質減量。

另，現行法規針對可能造成致癌、人體突變等危害的有害空氣汙染物（HAPs），並未明確定義，管制相當鬆散，應盡快制定相關管制標準，並加嚴管制。鋼鐵、石化業等高汙染、高耗能的產業，也不能繼續擴張，應積極降低汙染與能源消耗。

地球公民基金會日前也提出，由於「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」門檻過高，即使發生PM2.5紫爆（細懸浮微粒濃度達每立方公尺71微克以上），相關緊急防制措施仍無法啟動。

為此，地球公民基金會要求修正空氣品質嚴重惡化的定義，包括懸浮微粒、細懸浮微粒、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳及臭氧，以降低緊急防制啟動的門檻。如現行防制辦法規定的細懸浮微粒濃度150.5微克／立方公尺，應下修為71微克／立方公尺。

國民黨高雄黨部亦力挺這次反空汙遊行，日前黨部主委黃柏霖親自上陣，拍攝KUSO影片協助宣傳，並提出國民黨版反空汙四大主張。

黃柏霖表示，高屏空汙總量管制計畫第一期程設定5％減量目標，2019年起的第二期程則尚未制訂，建議至少設定為15％，才足以發揮改善空汙效果。而高雄綠運輸載具市佔率不高，應制訂相關措施，在10年內提高至40％。

他也建議，南部可成立無人機空拍大隊，加強對工地、原物料堆置場的查緝，至於過去屢傳被挪用於其他用途的空汙環保基金，則要徹底檢討符合「專款專用」，將每一分錢都真正用在空汙改善上。

(中時)