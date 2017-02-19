高雄空汙 本地、外來因素各占一半
南部空汙比北部嚴重，高市環保局長蔡孟裕表示，依行政院環保署全國排放量資料庫統計顯示，高雄市PM2.5年排放量為1萬348公噸，其中分為本地及外來因素，各占一半比例，本地部分，3大主要來源為工業占38%（3982噸）、營建及道路揚塵占27%（2826噸）、車輛占23%（2359噸），是全國PM2.5排放量最多的行政區域。
他說，外來汙染部分，則包括中部工廠、火力發電廠，以及中國大陸隨東北季風而來的霾害，也讓高雄空汙雪上加霜。
高市環保局表示，相關減量措施持續執行，包括制訂加嚴標準降低排放量，洗掃強度加倍，大型工廠降載並增加汙染防制設備藥劑等，且今年將加速汰換二行程機車8.8萬輛，加強管制高汙染柴油車、執行高屏總量管制計畫。
環保局也強調，經分析高雄市2013年至2016年PM2.5濃度變化，在自動測站部分，高市年平均濃度改善率達32%，減量幅度則是全國排名第4，手動測站部分，年平均濃度改善率則有21.8%，以減量幅度來說，更是全國排名第1，近3年AQI（空氣品質指標）大於100的不良比例，由2014年44.5%降至2016年35%，顯示管制措施具一定成效。
(中時)
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