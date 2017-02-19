2月19日各報頭版要聞

重點要聞

●全國農會改選 綠搶1／3席次 陳明文對決張榮味

國內現有1105個農會，將近83％屬於國民黨的藍色版圖，今(19)日起到4月下旬舉行的農會代表選舉，等於是明年底縣市長大選的前哨戰。綠營負責操盤英派立委陳明文，對上藍營的前雲林縣長張榮味，誓言要從藍營手中奪回至少三分之一的農會代表席次。

●瘋台中旅展 2萬人搶好康

「2017台中春季國際旅遊大展」魅力無法擋！18日緊鑼密鼓，進入第2天，繼首日熱賣掀高潮後，業者昨天持續加碼大放送，門口大排長龍，滿是蓄勢待發的民眾；總計2天來，逾2萬人次入場，預估今天周日，將吸引更多人潮，消費者得趕緊做足功課，，前往展場搶好康！

●電信詐騙200台人 遣送大陸

超過200名我國籍人士去年底在西班牙涉嫌從事電信詐騙而遭警方逮捕，西班牙政府於17日由內閣部長會議決定，將所有嫌犯遣送至中國大陸，這應該是近來台籍人士涉及電信詐騙案，被引渡到大陸人數最多的一次。

重點要聞

●金正男：很痛啊 遇刺最後影像曝光

北韓最高領導人金正恩的異母哥哥金正男，上周一在馬來西亞機場遇刺身亡，馬國媒體昨刊出他死前無力癱軟椅上的震撼影像，指他遇襲後求救時不斷呻吟：「很痛啊，很痛啊！」外界懷疑幕後主使為北韓，馬國警方前天逮捕一名北韓男子，為北韓與本案關係首度浮上檯面；有警方向媒體透露，包括被捕男子，現場共4名男嫌犯都是北韓特務，另鎖定1名北韓情報單位「偵察總局」要角涉案，已加強邊境檢查，以防潛逃。馬國警方今將召開記者會說明案情。

●24米高 掛廣告帆布遇陣風 工人父子墜地雙亡

高雄一對郭姓父子，昨上午在前金區一處大樓外，懸掛巨幅帆布廣告時，突遇陣風不慎從24公尺高處摔落地面，2人當場不治。勞檢單位勘驗初判這對父子在高處作業時未確實使用安全帶，導致移動時不慎墜落，真正原因仍待調查。郭家親友哀傷說，原本今、明兩天他們一家人要去苗栗旅遊，想不到從此天倫夢碎。

●禁宰虧損 政院提3億補償

全國家禽禁運禁宰昨進入第2天，防檢局昨公布3確診案例，嘉義朴子市2烏骨雞場及雲林口湖鄉紅羽土雞場雞隻送驗結果為H5N6；總計今年至昨，全台因高病原禽流感已有37個確診案例、撲殺逾14萬隻家禽，其中人畜共通的H5N6有12案例。政院昨同意提供3億元，補償禁宰期間主動通報禽場損失。學者建議，若疫情爆出、發病量大，應延長禁宰期間。

重點要聞

●代理孕母討論20年 立法有譜嗎？

藝人小嫻日前自爆天生無子宮、無法懷孕，赴美尋求代理孕母失敗，再掀代理孕母立法討論。事實上衛福部國健署去年八月原已將「人工生殖法修正草案」送行政院，增列代孕生殖、代孕者權益保障等，但法案卻遭退回，近日因無子宮生育問題再受關注，衛福部表示，將邀請專家研議草案周備後，叩關政院。

●買賣房屋契約須先公證 司院與法部協商施行日期

司法改革小組會議前夕，司法院先推出司改相關方案，包括為杜絕大咖罪犯潛逃、將修法讓被告到庭聽判、判重罪者當場開羈押庭，以及未來不動產契約，要先找公證人公證，減少買賣糾紛等。

●林全提醒首長：未成熟政策 不要隨便下定論

行政院昨天舉行「行政院政務團隊工作會議」共識營，行政院長林全會中表示，行政院沒有「大政委小部長」的問題，只有「大政委大部長」。他強調，各部會包括首長、政務副首長必須獨當一面，對政策說明要能論述清楚，未成熟的政策不要隨便下定論。

重點要聞

●中國賣家攻占臉書 大舉侵台坑買家

近年來中國賣家透過臉書廣告大舉進軍台灣，不設公司、不用繳稅、不經檢測，不僅威脅本土電商，且未經檢測的商品可能讓民眾暴露在危險中。電商業者直言，中國賣家透過社群網站直接入台淘金，逃漏稅、逃檢測，現行法令管不到，對台灣帶來的危害遠比Uber更嚴重。

●小病衝大醫院 漲價了

小病痛就別再往大醫院跑了，小心荷包跟著受傷，還浪費健保資源！衛福部為了強化分級醫療，原定六月實施的「門急診部分負擔調整規定」，昨晚公告提早到四月十五日上路。屆時未經轉診逕赴醫學中心看病，部分負擔調漲六十元，將須自付四百廿元；急診檢傷分類三到五級的患者，直接跑到醫學中心急診，部分負擔也調漲一百元。

●艷婦搭訕阿伯 打翻奶趁機下藥劫財

迷魂女再現江湖！17年前迷昏4人劫財的女迷魂盜鄭碧雲，現今已64歲，仍濃妝豔抹搭訕男子，前天色誘59歲林姓工程師進旅社，趁藥性發作，林男昏迷後，搜刮財物；警方於6小時後逮捕鄭女和男友；鄭女辯稱摻藥只是「助性」，檢察官與法官都不信，將她收押偵辦。

(中時電子報)