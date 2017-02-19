文化快遞》以創傷解構 羅莎的傷口

以創傷解構 羅莎的傷口(圖／台北當代藝術館)

保羅‧策蘭（Paul Celan）為猶太裔詩人，作為一個集中營的倖存者及流亡者，他堅持以德語寫作，用破碎的詩句與謎語般的文字，一次次反覆挖掘歷史與記憶的傷痛，他要透過不斷的書寫，遁入人類歷史的黯黑深海之中，將靜默的，與「比陌生更陌生」的沉痛現實，扛負在自己的肩上，穿過整個時代，直到再也無法負荷而終至毀滅。在〈凝結〉這首詩中，策蘭將羅莎‧盧森堡與卡夫卡短篇小說〈鄉村醫生〉的羅莎與他的早年女友羅莎‧萊柏維茲相互連結，「羅莎」不再意指單一個體，而是藉由這個名字與水牛和奧斯維辛倖存者間的象徵意義，將所有被迫害的受難者凝聚在一起，形成一個感性團塊，將碎散的與集體的創傷收束其中。他用「傷」這個符號，「凝結」遙遠的時間、空間與記憶，讓個人記憶穿越了時代，有了歷史縱深。不再是「羅莎」的傷口，而是「我們」共同的傷口。

基瑞達蕾娜作品《無題》(圖／台北當代藝術館)

陳界仁作品《推移者》(圖／台北當代藝術館)

在近半個世紀之後，我們除了感於策蘭詩句中非人性的恐怖與文字的詩意（如果詩意不代表將殘酷崇高化），「羅莎的傷」如何能夠再次連結時間和空間、虛構和現實，帶給我們啟示？二戰之後，越戰、韓戰加深了冷戰結構，全球性的對立提供了各地獨裁者的竄起條件，暴力鎮壓成為政權鞏固的手段，爆發文化大革命、赤柬屠殺、印尼九三○排華事件、二二八事件等。

重新思考「我們」的共存現實

美國霸權因冷戰而確立，進一步成為恐怖主義形成的條件。美國以自衛為名發動的全球反恐戰爭，更強化了非此即彼的戰爭意識形態。數不清的暴力事件以各種方式延續，在全球與地方相互循環與流竄。作為二戰和威權統治的倖存者及其後代，應如何將集體的歷史創傷事件與個體經驗結合？對抗遺忘，並讓記憶具有能動力，讓曾經被壓迫而噤聲失語的受難者得到平反，奪回話語權，同時不讓「紀念」的儀式，將創傷結構及形成條件的問題擱置？進而將自身置於全球的脈絡之中，思考如何面對與回應他者創傷及層出不窮的暴力事件，重新思考「我們」的共存現實，不讓漠視和偏見，進一步強化暴力與創傷的結構？

黎光頂作品《光與信仰》(圖／台北當代藝術館)

喚起承擔他人苦痛的社會責任

「傷口」在此揭示的是脆弱性如何反應人類彼此的共存現實與需求，並喚起承擔他人苦痛的社會責任，再次思考「我」如何在變動的「時─空間」與差異的「個體─集體」之間，層層疊套，成為「我們」。《羅莎的傷口》企圖以藝術之名，反覆琢磨無法被看清與不可能被說透的歷史與經歷，以回音捕捉邊界，以想像提供路徑，並重探藝術的道德責任及美學的倫理。以近乎倫理學的方式回應，喚起美學感同與見證的能力，並用新的知識生產，將創傷事件置入歷史結構之中。羅莎的傷，成為穿越個體聯繫彼此的裂口，讓我們從個人主義式的身體，過渡為社會性以及歷史性的身體，乘載著彼此以及歷史的傷痛，進而以記憶作為一種抵抗的政治，嘗試超越事件的偶然性，以歷史的宏觀角度，探討暴力如何以不同面貌延續，並將創傷解構，以美學昇華。

羅莎的傷口

時間│即日起-4 /9，週二至週日10:00～18:00

地點│台北當代藝術館（臺北市大同區長安西路39號）

票價│50元

電話│02-2552-3721

(中時電子報)