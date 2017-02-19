台詐欺犯再遣陸民進黨冬眠？蔡正元批綠色孬種
西班牙政府於17日決定，將涉及電信詐騙案的269名台人及大陸嫌犯引渡至大陸，但全案應繼續進行相關司法程序。對此，國民黨政策會執行長蔡正元認為馬英九時代台灣電信詐欺犯被抓送大陸，綠虫跑出來罵馬英九「喪權辱國」，現在那批綠虫怎麼冬眠看不見了，砲轟他們「綠色孬種！」
去年4月，馬來西亞原本打算將涉及電信詐騙案的台人遣送大陸，經相關單位交涉後，20名台人返台，但才到桃機，就因罪證不足全部釋放，令人傻眼，引起各界撻伐縱放詐欺嫌犯，亡羊補牢，台中檢警拘提、收押21名嫌犯，去年8月起訴21人，目前全案正在法院審理中。
現在又發生台人在西班牙涉電信詐騙案將引渡大陸，蔡正元嗆「那幾隻綠虫怎麼不見了！」馬英九時代台灣電信詐欺犯被抓送中國大陸，就會有一批綠虫跑出來鬼吼鬼叫，痛批馬英九「喪權辱國」。
蔡正元質疑怎麼到了蔡英文時代，西班牙剛把268個台灣電信詐欺犯解送中國大陸，那批綠虫怎麼冬眠了？看不見？蔡英文「喪權辱國」
電信詐欺是台灣之恥，蔡正元認為那批綠虫不是最愛把這些不要臉的事化成偉大的主權議題、或變身為神聖的人權問題，怎麼現在全躲起來了？大罵「綠色孬種！」
網友表示「呼叫！民進黨跟時代力量的立委⋯」、「反正民進黨就是兩個標準，責國民黨嚴，責自己寬不論是非，善惡！」、「政權到手了誰還管你詐欺犯，何況她們本來就是詐欺犯的主腦，現在忙著佈局忙著卡位撈錢誰有閒工夫去管這群小嘍囉。」、「完全執政！完全爛掉！完全硬凹完全無能！完全停擺！完全死掉！完全不見！」
(中時電子報)
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