小三金敏喜戀已婚導 柏林封后不怕罵告白「我愛你」
韓國已婚導演洪尚秀去年因和女星金敏喜發生不倫戀，兩人在韓國聲望跌到谷底。不過兩人卻憑著新片《海邊獨自一人》（暫譯）進軍柏林影展，而金敏喜更在頒獎典禮揭曉時拿下影后，儘管她當小三遭撻伐，但她領獎時仍不忘公然向導演告白「我愛你」。
金敏喜近來憑著《海邊獨自一人》拿下柏林影展影后大獎，她自己又驚又喜，片中她飾演一位小三戀上導演，現實生活中她就是小三、戀上已婚導演洪尚秀，兩人受訪時都不諱言片中有自己影子，但拿下大獎，金敏喜早已不畏懼外界眼光，她在領獎時，直接向導演告白「我很尊敬他，我愛你。」
其實在柏林影展頒獎這天，金敏喜跟洪尚秀早就手牽手走紅毯，比起先前被摟著腰更大膽，顯見兩人早已不怕背罵名。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。