小三金敏喜戀已婚導 柏林封后不怕罵告白「我愛你」

金敏喜拿下柏林影展影后，大膽告白洪尚秀！（圖／達志影像、美聯社）

韓國已婚導演洪尚秀去年因和女星金敏喜發生不倫戀，兩人在韓國聲望跌到谷底。不過兩人卻憑著新片《海邊獨自一人》（暫譯）進軍柏林影展，而金敏喜更在頒獎典禮揭曉時拿下影后，儘管她當小三遭撻伐，但她領獎時仍不忘公然向導演告白「我愛你」。

金敏喜近來憑著《海邊獨自一人》拿下柏林影展影后大獎，她自己又驚又喜，片中她飾演一位小三戀上導演，現實生活中她就是小三、戀上已婚導演洪尚秀，兩人受訪時都不諱言片中有自己影子，但拿下大獎，金敏喜早已不畏懼外界眼光，她在領獎時，直接向導演告白「我很尊敬他，我愛你。」

其實在柏林影展頒獎這天，金敏喜跟洪尚秀早就手牽手走紅毯，比起先前被摟著腰更大膽，顯見兩人早已不怕背罵名。

(中時電子報)