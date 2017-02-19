空汙遊行下午登場，高雄上午AQI紅害

我要評比

高雄各測站今天上午空氣品質均不佳。（林宏聰翻攝）

反空汙遊行即將於19日下午，在台中、高雄同步登場，根據環保署監測數據，高雄空氣品質從昨晚開始不佳，今天上午7時，高雄12個測站中，除林園、美濃之外，其餘10個測站均呈現空氣品質指標（AQI）紅害，更凸顯反空汙的重要性。

依據環保署空氣品質監測網今日上午7時發布的數據，高雄地區除林園AQI為73、美濃127之外，其餘10測站均超過150，達紅害等級，空汙狀況對所有族群均不健康，尤以楠梓AQI達157，空氣品質最惡劣。

環保署已於上午7點35分發布空氣品質預警通報，因AQI紅害對所有人的健康開始產生影響，對於敏感族群可能產生較嚴重的健康影響，建議高屏紅色警示區內減少戶外活動，有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。

(中時)