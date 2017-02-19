里約成巴西版希臘 社會經濟瀕崩潰

我要評比

巴西權威雜誌「如是周刊」最新一期社論指出，2016年舉辦奧運的里約熱內盧氣數已盡，財政破產，政治上被拋棄，社會處於混亂狀態。

如是周刊（Isto E）指出，沒有任何公共建設在可接受的最低標準限度範圍內運作，醫院缺乏設備和人員、學校荒廢，加上街頭盜匪猖獗，民眾缺乏安全，現在更因政府拖欠薪資，警察不滿，社會愈動亂。

里約州政府猶如走投無路的困獸，到處求救，聯邦政府派遣國家安全部隊和陸軍駐守當地至嘉年華狂歡節結束，協助維護里約和鄰近城市的治安。

另一方面，里約州政府向最高法院聲請提前30天實現與聯邦政府貸款巴西幣35億元（約新台幣352億元）案被駁回，州政府想藉此支付這段期間約40億元開銷的希望破滅。

總體而言，里約的財政漏洞至2019年上看624億元。里約已然成為巴西版的希臘，債台高築，管理不善和不願意糾正錯誤。1060219

(中央社)