被罵「找包養的賤女人」 郭昱晴火大要求道歉
藝人郭昱晴因演出《麻辣鮮師》裡的「萬老師」為人熟知，而她不僅當演員，也是作家、編劇及購物專家，不過近日她卻莫名接到網友私訊謾罵，讓她氣得要求對方主動道歉。
近日有名男子佯裝富二代，以假包養真詐騙，要求刷卡買精品，有超過百名女子受害，其中還驚見L姓已婚女藝人，這名女星在電視購物頻道擔任主持人，有演戲經歷，現嫁為人妻還有小孩，而有網友憑著這些線索，就認定這名女藝人就是郭昱晴。
而這名網友更傳訊謾罵她是假面人，「表面上是個好媽媽，原來私底下也不過就是一個愛錢找包養的賤女人，令人噁心！不要臉！不要再出來騙人了。」這讓郭昱晴氣到失眠，貼出私訊內容點名這名網友，「我的確演過戲，我的確曾轉換跑道到購物台，我的確是人母也是人妻」，但她強調自己姓郭不是L，並要求他主動道歉。
(中時電子報)
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