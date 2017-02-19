拿學測拼申請 這些觀念不可不知

學科能力測驗成績日前揭曉，考生忙著評估個人申請落點。專家建議除了考量自身興趣，也要翻翻近年簡章，比對甄選委員會公布的第一階段最低篩選標準，評估自身優劣勢。

補教升學輔導專家劉駿豪表示，個人申請最多可以填6個志願，考生一般都是先挑出15個和自己分數落點接近的校系。作法就是將自己的學測成績（106年），換算成105年度的相對成績。

根據大考中心16日公布的學測五標及統計資訊，劉駿豪評估，去年過關分數60級分以上的校系，今年約降1級分，60級分以下至中段則可能降到2級分。

除了上述粗略估算方法，劉駿豪還提醒考生務必留意以下關鍵因素：

1.目標校系近年過關級分穩定與否

劉駿豪建議，考生選出幾個目標校系後，一定要參考大學甄選入學委員會公布的104、105年度大學個人申請第一階段最低篩選標準。如果目標校系幾年來分數都很穩定，就很容易猜測，直接以去年分數扣1到2級分即可。

但如果分數有很大變化，就要特別小心，可能是學系有合併或更名，或是篩選科目、篩選倍率、學科檢定標準有所改變。此時就不能直接參考去年分數。

2.高倍率、名額多 容易過關

「篩選倍率」是由倍率高的科目篩選至倍率低的。舉例來說，某系設定數學3、英文2、總級分4，預計招收10人。篩選時，會先篩出總級分最高的40人（10乘以4，以下類推），接下來是數學最高的30人，最後是英文最高的20人。

近年許多校系將招生重點放在個人申請，以成功大學電機系為例，去年招生名額高達107人，第一階段要篩選出321人，因此總級分69級分，數學加自然只要25級分就能過關。

3.篩選倍率改變 要評估自身優劣勢

劉駿豪表示，如果目標校系106年和105年的篩選倍率有改變，就不能完全用去年的落點來估算。以台大數學系為例，去年是比數學加自然（兩科篩選倍率3），今年卻變成先比自然再比數學（自然10、數學3），高倍率的科目分數可以比較低，因此今年如果自然考略差，數學維持高水準，申請台大數學系就會佔優勢。

4.重複錄取影響 許多校系過一階幾乎就錄取

申請入學每人可以報6個校系，幾乎每個考生都不想浪費機會，將6個全部報滿，造成重複錄取。劉駿豪觀察發現，往年如政大的商學院、法律系，實際錄取人數都只有招生人數的一半左右，原因不外乎是與台大相關科系重複錄取。

劉駿豪說，由於重複錄取，申請入學很多校系，只要過了第一階段，最後錄取的機會就非常大了。當然醫學系不能算在內，一定會在第二階段決勝負。

5.選系以興趣落點為主 別太擔心撞期

許多考生在評估校系時，總是擔心第二階段撞期，導致志願浪費。劉駿豪則認為，一開始在挑出10到15個目標校系時，以興趣和落點為主，完全不需考量撞期。最後階段決定6個志願時，再去翻簡章，讓撞期不要太嚴重即可。1060219

(中央社)