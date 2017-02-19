救心5行動 控三高拒菸挑好食多動健檢

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根據基隆市衛生局統計，心臟病是市民第2號殺手，基隆市信義區衛生所主任李文昌提出「救心5行動」，包含控三高、拒菸、挑好食、多動、健檢，幫助民眾加以預防。

李文昌表示，高血壓會造成心臟病、中風等心血管疾病，具有致命性的嚴重併發症，病患一定要遵照醫囑規律服藥並定期回診，也要定期測量血壓及做好飲食控制。

他說，春季氣候多變，日夜溫差大，罹患心血管疾病者、長者及肥胖等族群，務必做好保暖工作，如果突然出現胸悶、胸痛、呼吸困難等心臟病症狀，或是發生臉部表情不對稱、單手無力下垂、口齒不清等中風徵兆，一定要儘速就醫。

李文昌表示，「救心5行動」首先必須「控三高，減風險」，有三高問題的民眾，應定期測量血糖、血壓、血脂肪數據，並採行健康的生活型態，如需用藥，也應遵照醫師處方，規律服藥控制並定期回診追蹤。

其次，「拒菸，保健康」，無論是直接吸菸或被動吸入二手菸，都有增加心臟病的風險，吸菸民眾應立即主動戒菸保健康，另外，李文昌建議民眾「挑（好）食」，透過低鈉飲食，減少攝取鹽份，能有助控制血壓。

李文昌也呼籲民眾要「多動，才有活力」，減少看電視、網路等靜態活動，維持每週5次、每次30分鐘的中度身體活動，包括走路、健康操等。

最後，「健檢，早發現」，李文昌說，健康檢查必須包含身體質量指數（BMI）、腰圍、血壓、血糖、血脂等心臟病重要危險因子的檢查，及早發現身體異常，才能調整不良生活習慣及控制三高等危險因子，遠離疾病威脅。

李文昌表示，有心血管疾病的民眾，外出要隨身攜帶病歷卡和緊急用藥，並註記平時就醫院所、診斷、藥物過敏史，出現胸悶、喘不過氣、冒冷汗等心肌梗塞症狀，應立即就醫，有助搶回寶貴性命及減少後遺症。1060219

(中央社)