「蛋」怎麼煮才安全？專家教你這4招
禽流感疫情擴大！雖然目前禽流感在台灣尚未傳出禽傳人病例，但專家仍建議少吃「生蛋料理」。而董氏基金會更針對如何挑選、烹煮雞蛋祭出自保小撇步，教導民眾避免感染。
1.蛋殼無裂痕、破損
挑選雞蛋時或在烹煮前，應先確認蛋殼有無裂痕、破損。
2.雞蛋清洗後再烹煮
確認蛋殼無裂痕、破損後，烹煮前用清水沖洗、搓洗蛋殼，並立刻打蛋入菜，以免蛋殼敲開時有髒污接觸到蛋白、蛋黃。
3.近期勿吃半熟蛋
另外，長庚毒物科團隊提醒民眾，預防禽流感，一般人僅需將蛋類完全煮熟，即可食用。至於禽肉料理也需要烹煮至全熟。
4.蛋與冰箱內的其他食材獨立儲存
買回禽肉、蛋類後，可用塑膠袋或容器獨立儲存，勿使禽肉的血水或蛋上的髒污沾染到冰箱裡的其他食物；而刀具跟砧板切勿混用處理生熟食，減少交叉感染。
除此之外，董氏基金會提醒，在烹調食物前以及處理生肉、蛋類後、用餐前、如廁後、接觸禽鳥後，記得用肥皂將雙手至少搓洗20至30秒，再噴上酒精消毒極佳。
(中時電子報)
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