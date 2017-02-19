生理期選保健飲品 中醫籲先看體質

台南市1名女子因生理期下腹悶脹，自行喝黑糖薑茶希望緩解，卻沒有效果；經中醫師診斷發現體質並不適合，改以藥方配合玫瑰花飲加以改善。

奇美醫學中心中醫部主治醫師廖芳儀表示，這名患者除了生理期前的下腹悶脹以外，月經週期還算穩定；但是還有乳房脹痛的困擾，平常白帶也較多。尤其炎熱的南部夏天，更是愛喝冰冰涼涼的各式飲料。就中醫的診療來看，舌苔偏厚膩，脈象也是個女性少見的有力脈象。

廖芳儀指出，以患者的體質狀況和生活習慣綜合判斷，屬於氣滯夾濕的證候；黑糖薑茶對病患來說較偏甜膩，不足以有效改善體內氣行不暢的情況，甚至有可能加重體內濕氣。

她說，經以藥方柴胡疏肝散配合八味帶下方幫患者做日常調理；配合幾個適合的穴位配合按摩，並建議在生理期前後適當地飲用玫瑰花茶飲，漸漸改善患者氣行不暢的狀況，也可以幫助養顏美容。

廖芳儀表示，生理期前後的不舒服症狀主要是由於女性荷爾蒙的變化所引起。女性生理期喝養生保健的飲品，需諮詢專業中醫師後選用適合個人的體質，才有利於身體的調養。1060219

(中央社)