了不起！一張圖看民進黨成「資進黨」的驚世語錄

一張圖看民進黨成「資進黨」的驚世語錄。(取自鳳凰花護民主市政監督聯盟、王家貞服務處專頁)

蔡英文總統執政不到一年，卻推出許多爭議十足的政策，而「一例一休」、「特休假」正是奠定民進黨變成資本進步的「資進黨」。現在又遇「蝶戀花」國道翻覆33死，更讓政府官員嘴臉現形，鳳凰花護民主市政監督聯盟也批蔡英文的「資進黨」政府就是如此的了不起。

元旦開始實施的「一例一休」，日前遭國民黨文傳會副主委胡文琦表示，蔡政府不斷用騙的方式耍猴戲，民進黨政府根本就是把人民、勞工當猴子耍。唐德明也直指特別是「騙很大」的特休假版本，話說得很漂亮，其實不過是朝三暮四、戲耍勞工的把戲而已。認為民進黨「完全執政，完全背叛」，已經徹頭徹尾變成資本進步的「資進黨」了。

現在「蝶戀花」賞櫻團遊覽車13日國道翻覆造成33死11傷，也出顯出勞工超時工作等慘況！但蝶戀花創辦人周比蒼用「人為財死，鳥為食亡，自古以然」指司機連上14天是因為過年期間都會付雙倍薪水，許多司機為賺錢都不願意休假。驚世語錄挨批冷血。

但沒想到政府官員也狂言不斷，交通部長賀陳旦指國五車禍是駕駛的問題；公路總局則說駕駛10小時法定工時是指「手握方向盤的時間」；勞動部長林美珠更狂！在不受雇主拘束、能自由支配時間就算休息，還建議司機「可以把門關起來，散散步、做做操、聽聽音樂」。最後圖檔也引用了童仲彥的名言來諷我們的「資進黨」政府就是如此的「了不起。負責」

政府一連串的失言，讓網友砲轟「有這種勞動部長，還需要慣老闆嗎？」、「剛上任腦袋就灌水了，民進黨都只有這種三流的部長嗎？」、「倘若咱們官員都這副德性，國家的威信從此『了不起，負債』」、「這樣的素質連經營一家企業都沒辦法了！何況經營一個國家…」

(中時電子報)