恆春74歲老婦人 疑在工寮被殺害

屏東恆春鎮大光里1名74歲的江姓老婦人今天凌晨被兒子發現死在工寮，警方調查，老婦人頭部有被鈍器重擊的傷口，目前已掌握幾名特定對象追查。

警方調查，江婦平常白天都會到田裡工作，昨天直到深夜沒有返家，兒子感覺有異前往尋找，發現江婦死在工寮裡，頭部重創。

警方表示，江婦身上沒有刀械等的傷痕，衣著也完整，頭部疑似遭鈍器重擊，現場留有疑似凶器的木棍，但仍需等待檢驗比對傷口，目前已掌握有幾名特定對象追查。1060219

(中央社)